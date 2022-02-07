İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Şubat Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

7 Şubat İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.02.2022 02:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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