İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
7 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 07.01.2021 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı.
Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,Saray Mah,İnkilap Mah,Yamanevler Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı.
Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.