İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

07.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:31
İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

7 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 07.01.2021 11:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı.

Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.01.2021 12:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.01.2021 11:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,Saray Mah,İnkilap Mah,Yamanevler Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı.

Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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