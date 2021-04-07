İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Nisan Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
7 NİSAN SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2021 00:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 07.04.2021 02:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]