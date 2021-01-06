İSKİ İstanbul su kesintisi: 6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İSKİ İstanbul su kesintisi: 6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

06.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:25
İSKİ İstanbul su kesintisi: 6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

6 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Anadolu Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2021 11:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2021 13:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çiftlik Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 06.01.2021 10:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2021 08:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2021 13:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Cevizli-Küçükyalı 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 22:00'A Kadar Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 06.01.2021 14:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2021 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah

Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlham Aliyev Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Cemal Hünal Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSKİ İstanbul su kesintisi: 6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:25:34. #1.15#
title