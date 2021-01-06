İSKİ İstanbul su kesintisi: 6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
6 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Anadolu Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2021 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2021 13:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiftlik Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 06.01.2021 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2021 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2021 13:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Cevizli-Küçükyalı 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 22:00'A Kadar Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi : 06.01.2021 14:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.