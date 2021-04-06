İSKİ İstanbul su kesintisi: 6 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Nisan Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
6 NİSAN İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]