İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

05.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:59
İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

5 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.01.2021 01:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.01.2021 23:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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