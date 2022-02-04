İSKİ İstanbul su kesintisi:4 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 4 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

4 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.02.2022 14:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.02.2022 14:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.02.2022 15:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.02.2022 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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