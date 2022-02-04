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İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 4 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

4 Şubat İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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