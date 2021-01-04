İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

04.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:26
İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

4 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.01.2021 12:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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