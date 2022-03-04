İSKİ İstanbul su kesintisi: 4 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 3 Mart Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

4 MART İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.03.2022 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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