İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 31 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

31 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 17:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kağıthane-Çeliktepe 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kağıthane-Çeliktepe 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Fulya Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 18:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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