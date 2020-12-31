İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

31.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:41
İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

31 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

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