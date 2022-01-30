İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ocak Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 30 Ocak Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...
30 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.01.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.01.2022 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.01.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.