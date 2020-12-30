İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

30.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:55
İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

30ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2020 20:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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