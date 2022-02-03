İSKİ İstanbul su kesintisi:3 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

3 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah,Siyavuşpaşa Mah,Çobançeşme Mah,Zafer Mah,Soğanlı Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Barbaros Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Küçükçekmece

Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.02.2022 16:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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