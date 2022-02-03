İSKİ İstanbul su kesintisi: 3 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

3 Şubat İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Yenibosna Merkez Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.02.2022 18:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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