İSKİ İstanbul su kesintisi: 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

03.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:53
İSKİ İstanbul su kesintisi: 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

3 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Şile

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Etkilenen Mahalleler : Balibey Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 03.12.2020 08:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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