İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:08
İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

29 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Beyoğlu ve Çekmeköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Hüseyinağa Mah,Kamer Hatun Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2020 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2020 08:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Hüseyinağa Mah,Kamer Hatun Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.12.2020 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çatalmeşe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.12.2020 08:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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