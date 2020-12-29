İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
29 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ
Beyoğlu ve Çekmeköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Hüseyinağa Mah,Kamer Hatun Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 08:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Hüseyinağa Mah,Kamer Hatun Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.12.2020 08:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.