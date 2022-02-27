İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Şubat Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Şubat Cumartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

27 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,İnönü Mah,Süleymaniye Mah,Ardıçlı Mah,Balıkyolu Mah,Sultaniye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.02.2022 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberler.com - Gündem