İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
27 OCAK SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.01.2021 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.01.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.