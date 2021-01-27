İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:30
İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

27 OCAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.01.2021 10:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.01.2021 10:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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