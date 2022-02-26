İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 26 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat Cumartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.02.2022 14:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Ortabayır Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 26.02.2022 12:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kumköy (Kilyos) Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.02.2022 14:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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