İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26.02.2021 08:40 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:44
İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.02.2021 08:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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