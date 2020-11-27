İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
27 KASIM İSKİ SU KESİNTİLERİ
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,İslambey Mah,Anadolu Mah,Hicret Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.11.2020 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.11.2020 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Mecidiye Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Bebek Mah,Kuruçeşme Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Sarıdemir Mah,Kalenderhane Mah,Molla Hüsrev Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Yavuz Sinan Mah,Süleymaniye Mah,Tahtakale Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Alemdar Mah,Ayvansaray Mah,Demirtaş Mah,Hacıkadın Mah,Beyazıt Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.11.2020 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.11.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.11.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.