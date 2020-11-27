İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:40
İSKİ İstanbul su kesintisi: 27 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

27 KASIM İSKİ SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,İslambey Mah,Anadolu Mah,Hicret Mah

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Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Mecidiye Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Bebek Mah,Kuruçeşme Mah,Cihannuma Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Sarıdemir Mah,Kalenderhane Mah,Molla Hüsrev Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Yavuz Sinan Mah,Süleymaniye Mah,Tahtakale Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Alemdar Mah,Ayvansaray Mah,Demirtaş Mah,Hacıkadın Mah,Beyazıt Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Akören Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Bulgurlu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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