İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25.02.2021 09:20 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:25
İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

25 ŞUBAT PERŞEMBE SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.02.2021 08:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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