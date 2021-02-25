İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
25 ŞUBAT PERŞEMBE SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.02.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]