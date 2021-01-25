İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:21
İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Güllübağlar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.01.2021 10:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.01.2021 08:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.01.2021 09:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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