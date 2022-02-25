İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 - 26 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 25 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

25 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Çiftalan Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 25.02.2022 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.02.2022 16:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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