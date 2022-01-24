İSKİ İstanbul su kesintisi: 24 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek sorusuna vatandaşlar yanıt aramaktadır. Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 24 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Sular ne zaman gelecek sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranmaktadır. Sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2022 Perşembe İstanbul su kesintisi. 24 Ocak 2022 sular ne zaman gelecek? Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

24 OCAK SU KESİNTİLERİ

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