İSKİ İstanbul su kesintisi: 24 - 25 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 24 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Şubat Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

24 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mimaroba Mah,Sinanoba Mah,Murat Çeşme Mah,Ekinoba Mah,Güzelce Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi

Açıklama : Büyükçekmece-Mimarsinan 700 Mm İsale Hattında Arızalı Vana Değişim Ve Montaj Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 24.02.2022 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.02.2022 16:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.02.2022 15:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 24.02.2022 10:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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