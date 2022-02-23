İSKİ İstanbul su kesintisi: 23 - 24 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 23 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

22 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.02.2022 14:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.02.2022 16:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,Acarlar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.02.2022 13:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kaptanpaşa Mah,Kadımehmet Efendi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.02.2022 16:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.02.2022 13:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.02.2022 15:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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