İSKİ İstanbul su kesintisi: 21-22 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21Şubat Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

21 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Anadolu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 21.02.2022 08:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.02.2022 17:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.02.2022 15:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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