İSKİ İstanbul su kesintisi: 20 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Şubat Pazar İstanbul su kesintisi saatleri...

20 Şubat İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Karlıbayır Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Fatih Mah,Boyalık Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Durusu Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 20.02.2022 15:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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