İSKİ İstanbul su kesintisi: 20 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 20 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:49
İSKİ İstanbul su kesintisi: 20 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

20 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 20.01.2021 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Fatih Mah,Akevler Mah,Bağlarçeşme Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.01.2021 07:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Karayolları Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.01.2021 09:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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