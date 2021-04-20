İSKİ İstanbul su kesintisi: 20 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Nisan Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
20 NİSAN SALI SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah,Ulus Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2021 02:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]