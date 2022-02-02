İSKİ İstanbul su kesintisi: 2 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

2 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.02.2022 16:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Sefaköy-İnönü 400 Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.02.2022 09:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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