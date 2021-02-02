İSKİ İstanbul su kesintisi: 2 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 2 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

02.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:33
İSKİ İstanbul su kesintisi: 2 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)2 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ2 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

2 ŞUBAT SALI SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Tayakadın Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 02.02.2021 08:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.02.2021 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.02.2021 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Mağaratepe Terfi Merkezinde Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememekterdir.

Başlama Tarihi : 02.02.2021 10:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.02.2021 09:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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