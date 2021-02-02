İSKİ İstanbul su kesintisi: 2 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)2 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ2 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
2 ŞUBAT SALI SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Tayakadın Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.02.2021 08:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.02.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.02.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Mağaratepe Terfi Merkezinde Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememekterdir.
Başlama Tarihi : 02.02.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.02.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.