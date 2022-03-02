İSKİ İstanbul su kesintisi: 2 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 2 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Mart Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

2 MART İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ferhatpaşa Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah,Kayışdağı Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Kaynarca Mah,Güzelyalı Mah,Yeşilbağlar Mah,Yeni Mah,Sapan Bağları Mah,Batı Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Doğu Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.03.2022 08:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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