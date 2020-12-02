İSKİ İstanbul su kesintisi:2 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Aralık Çarşambagünü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
1 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Çiftehavuzlar Mah,Namık Kemal Mah,Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.12.2020 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Yunus Emre Mah,Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.12.2020 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.12.2020 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.