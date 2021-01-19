İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ocak Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
19 OCAK SU KESİNLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Saray Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Zeynep Kamil Mah,Valide I Atik Mah,İcadiye Mah,Ünalan Mah,Murat Reis Mah,Kuzguncuk Mah,Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]