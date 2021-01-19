İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:50
İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ocak Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

19 OCAK SU KESİNLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Saray Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Zeynep Kamil Mah,Valide I Atik Mah,İcadiye Mah,Ünalan Mah,Murat Reis Mah,Kuzguncuk Mah,Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 19.01.2021 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:35:14. #1.15#
title