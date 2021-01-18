İSKİ İstanbul su kesintisi: 18 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...
18 OCAK SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 18.01.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.01.2021 15:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 18.01.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Halaskargazi Mah,Fulya Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Mesrutiyet Mah,Merkez Mah,Bozkurt Mah,19 Mayıs Mah,Cumhuriyet Mah,Feriköy Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 18.01.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.