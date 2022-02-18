İSKİ İstanbul su kesintisi: 18-19 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 18 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Şubat Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

18 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.02.2022 15:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.02.2022 15:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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