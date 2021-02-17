İSKİ İstanbul su kesintisi: 17 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 17 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

17.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:43
İSKİ İstanbul su kesintisi: 17 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2021 12:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Çınardere Mah,Orta Mah,Dumlupınar Mah,Fevziçakmak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2021 12:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2021 11:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2021 13:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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