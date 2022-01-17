İSKİ İstanbul su kesintisi: 17 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 17 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi: 17 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 17 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

17 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.01.2022 00:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.01.2022 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.01.2022 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

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