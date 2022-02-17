İSKİ İstanbul su kesintisi: 17-18 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

17 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 17:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Sütlüce Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Sultan Murat Mah,Kanarya Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 17:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 13:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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