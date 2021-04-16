İSKİ İstanbul su kesintisi: 16 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 16 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi: 16 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Nisan Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

16 NİSAN CUMA SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2021 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2021 02:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Bedrettin Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2021 09:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2021 10:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2021 11:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2021 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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