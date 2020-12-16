İSKİ İstanbul su kesintisi: 16 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
16ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bağcılar Fevzi Çakmak 400 Mm İsale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 15.12.2020 18:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.12.2020 05:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]