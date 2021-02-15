İSKİ İstanbul su kesintisi: 15 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...
15 ŞUBAT PAZARTESİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Yenidoğan 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 15.02.2021 07:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]