İSKİ İstanbul su kesintisi: 15 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 15 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi: 15 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ocak Cumartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

15 OCAK SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.01.2022 16:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 15.01.2022 15:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.01.2022 15:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

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