İSKİ İstanbul su kesintisi: 15 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ocak Cumartesi İstanbul su kesintisi saatleri...
15 OCAK SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.01.2022 16:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 15.01.2022 15:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.01.2022 15:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.