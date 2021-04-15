İSKİ İstanbul su kesintisi: 15 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Nisan Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
15 NİSAN PERŞEMBE SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.04.2021 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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