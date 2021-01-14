İSKİ İstanbul su kesintisi: 14 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İSKİ İstanbul su kesintisi: 14 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:19
İSKİ İstanbul su kesintisi: 14 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ocak Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

14 OCAK SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 14.01.2021 03:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.01.2021 09:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 14.01.2021 09:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Fevzipaşa Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],İsmetpaşa Mah,Çanta,Alibey Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.01.2021 08:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Vladimir Putin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Mesut Bakkal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSKİ İstanbul su kesintisi: 14 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:19:32. #1.15#
title