İSKİ İstanbul su kesintisi: 14 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ocak Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
14 OCAK SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 14.01.2021 03:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.01.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.01.2021 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Fevzipaşa Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],İsmetpaşa Mah,Çanta,Alibey Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.01.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.