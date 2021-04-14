İSKİ İstanbul su kesintisi: 14 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Nisan Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
14 NİSAN ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.04.2021 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.04.2021 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.04.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.04.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]